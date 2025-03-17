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12:27, 17 марта 2025Силовые структуры

Несовершеннолетняя россиянка с инвалидностью забеременела и пожаловалась на изнасилования

В Санкт-Петербурге подросток с инвалидностью рассказала об изнасилованиях
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 17-летняя местная жительница с инвалидностью забеременела и пожаловалась на многочисленные изнасилования. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, несовершеннолетняя пожаловалась гинекологу на увеличившийся живот. Анализы и УЗИ показали беременность на сроке 20 недель. После этого подросток сообщила, что 35-летний отец ее подружек, к которым она ездила в гости, насиловал ее в течение полутора лет. Школьница также заявила, что муж ее няни также насиловал ее. Последний половой контакт у них был год назад.

Эту информацию проверяют силовики. Пострадавшая стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее Задонский районный суд Липецкой области огласил приговор в отношении 39-летнего местного жителя, который на протяжении двух лет насиловал свою малолетнюю дочь.

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