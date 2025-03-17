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11:14, 17 марта 2025Ценности

Ольга Серябкина в трусах станцевала перед камерой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @seryabkina

Российская певица и экс-солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина станцевала перед камерой в откровенном образе. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница предстала на видео в цветном укороченном топе, демонстрирующим плоский живот, и красных трусах. Звезда также надела белую обувь и высокие носки. Кроме того, она распустила завитые в легкие локоны волосы и нанесла макияж.

В феврале Ольга Серябкина прошлась по улице в блестящих микрошортах. Певица вышла в свет в черном сияющем комплекте, который включал черную куртку.

Вот это да!
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