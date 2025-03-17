Переживающей о потраченных на беззаботного бойфренда годах женщине дали совет

Секс-коуч Лаура Коллинз дала совет женщине, переживающей о том, что она зря потратила несколько лет на беззаботного бойфренда. Письмо читательницы и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам женщины, ей чуть за 30, и последние семь лет она живет с партнером, за которого хочет выйти замуж и от которого хочет родить ребенка. Однако, по ее мнению, мужчина к этому еще не готов. «Я работала моделью в юности, и меня останавливали на улице парни, которые хотели мой номер телефона. Но теперь я смотрю в зеркало и не вижу той былой красивой девушки», — добавила она.

Теперь женщина переживает, что отдала партнеру лучшие годы. «У меня нет даже обручального кольца. Мне так трудно радоваться за своих друзей, когда они объявляют о беременности — некоторые из них во второй или третий раз. Некоторые женаты почти десять лет, а я все еще жду», — пожалела она. При этом плюсами своего партнера она назвала хороший секс и то, что он разделяет ее хобби.

В ответ Коллинз предложила обсудить переживания с партнером. Она отметила, что даже с учетом страха обязательств у мужчины было достаточно времени, чтобы насладиться свободной легкой жизнью. «Он, очевидно, не стремится к браку и детям так, как вы, и это нормально — он имеет полное право на собственную точку зрения», — написала коуч. Коллинз добавила, что диалог должен быть прямолинейным — у мужчины прямо сейчас нужно узнать, хочет ли он создать семью.

Скажите ему, что вы не готовы и дальше плыть по течению, будьте конкретны в том, чего действительно хотите. Помните, что ваши потребности так же важны, как и его, и если он разделяет ваше видение будущего, все будет хорошо. Если нет, нужно спросить себя, действительно ли ваши отношения достаточно крепки, чтобы выстоять в долгосрочной перспективе Лаура Коллинз секс-коуч

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