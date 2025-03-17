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16:57, 17 марта 2025Мир

Премьер Словакии жестко высказался о помощи Украине

Премьер Фицо: Словакия не даст ни цента на военную помощь Украине
Семен Александров (редактор)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Словакия не даст ни цента на военную помощь Украине и не будет участвовать в какой-либо военной миссии. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает STVR.

«Словакия не примет участия ни в какой военной миссии на Украине и не направит на военную помощь ни цента», — сказал политик.

При этом он выступил за проведение очередного совместного заседания правительств Словакии и Украины, которые проходят в форме консультаций.

Ранее премьер Словакии заявил, что президент России Владимир Путин единственный, у кого есть «реальный план» по завершению вооруженного конфликта на Украине.

Вот это да!
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