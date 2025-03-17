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12:58, 17 марта 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении армии России на двух направлениях в ДНР

Глава ДНР Пушилин: ВС России улучшили позиции на двух направлениях
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации улучшили позиции на краснолиманском и северско-соледарском направлениях. Об этом рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Северско-соледарское направление — также видим, пусть незначительное, но все же улучшение позиций наших подразделений, равно как и на краснолиманском направлении», — рассказал Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило большую часть резервов из Курской области на покровское направление.

По его словам, украинское командование предпринимает активные попытки контратаковать в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), однако, по его словам, российские войска успешно противостоят натиску ВСУ.

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