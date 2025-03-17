Путин присвоил звание генерал-майора Герою России, росгвардейцу Белоглазову

Владимир Путин присвоил звание генерал-майора Герою России росгвардейцу Александру Белоглазову. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

В документе сказано — присвоить воинское звание генерал-майора Белоглазову Александру Михайловичу.

По данным РИА Новости, в 2024 году Белоглазов был назначен начальником Саратовского военного института Росгвардии. До этого он служил в центре специального назначения «Витязь» Росгвардии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин присвоил специальные звания 30 офицерам МВД.