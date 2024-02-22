Силовые структуры
Путин присвоил звание генерала 30 офицерам МВД
Президент Путин присвоил звание генерала 30 офицерам МВД
Президент России Владимир Путин присвоил специальные звания 30 офицерам МВД. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Два генерал-майора полиции получили звание генерал-лейтенанта полиции, 23 полковника полиции были повышены до генерал-майоров полиции. Полковники внутренней службы Игорь Парадеев, Александр Степанов и Михаил Чаткин стали генерал-майорами внутренней службы, а полковники юстиции Андрей Дмитриев и Александр Литвинов получили звание генерал-майор юстиции.
Ранее Путин присвоил звание генерал-полковника первому заместителю начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Виктору Познихиру.