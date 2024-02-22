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17:07, 22 февраля 2024Силовые структуры

Путин присвоил звание генерала 30 офицерам МВД

Президент Путин присвоил звание генерала 30 офицерам МВД

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин присвоил специальные звания 30 офицерам МВД. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Два генерал-майора полиции получили звание генерал-лейтенанта полиции, 23 полковника полиции были повышены до генерал-майоров полиции. Полковники внутренней службы Игорь Парадеев, Александр Степанов и Михаил Чаткин стали генерал-майорами внутренней службы, а полковники юстиции Андрей Дмитриев и Александр Литвинов получили звание генерал-майор юстиции.

Ранее Путин присвоил звание генерал-полковника первому заместителю начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Виктору Познихиру.

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