Раскрыта загадка развития распространенного заболевания

Science: Раскрыт механизм работы белка PINK1

Исследователи из WEHI впервые увидели, как белок PINK1, связанный с болезнью Паркинсона, распознает и устраняет поврежденные митохондрии. Их открытие, опубликованное в Science, может помочь разработать лекарства, замедляющие или останавливающие развитие заболевания.

Болезнь Паркинсона развивается, когда клетки мозга перестают получать достаточно энергии и начинают погибать. Белок PINK1 играет ключевую роль в защите клеток, отмечая «сломанные» митохондрии, чтобы организм мог их удалить. Однако у некоторых людей этот механизм не работает из-за генетической мутации, что приводит к накоплению токсинов и разрушению клеток мозга.

До сих пор ученые не знали, как именно PINK1 выполняет свою функцию. Теперь они выяснили, что процесс проходит в четыре этапа: сначала белок определяет повреждение, затем прикрепляется к митохондрии, помечает ее специальным сигналом и передает «задание» другому белку — Parkin, который запускает процесс очистки.

Результат исследования открывает путь к новым методам лечения болезни Паркинсона, которая пока остается неизлечимой. Ученые надеются, что их работа поможет создать лекарства, способные замедлить или остановить развитие болезни у миллионов людей.