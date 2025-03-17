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17:06, 17 марта 2025Путешествия

Разозленный пассажир нокаутировал сотрудника авиакомпании и попал на видео

Fox 5: Пассажир United Airlines нокаутировал сотрудника из-за отмены рейса
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажир United Airlines разозлился из-за отмены рейса и нокаутировал сотрудника авиакомпании. Конфликт попал на видео, которое публикует канал Fox 5.

54-летний Кристофер Стюарт Криттенден из штата Мэриленд, США, собирался вылететь из аэропорта Вашингтона 13 марта, однако его рейс отменили. При этом следующий рейс оказался переполнен, и мужчина снова не попал на самолет.

Разозленный пассажир попытался пройти в салон и ударил кулаком по лицу сотрудника, который хотел его остановить. На опубликованных кадрах видно, что от одного толчка мужчина рухнул на землю.

Пострадавшего доставили в больницу на лечение, а злоумышленника арестовали. Более того, United Airlines пожизненно запретила нарушителю летать на своих рейсах.

Вот это да!
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