Разозленный пассажир нокаутировал сотрудника авиакомпании и попал на видео

Fox 5: Пассажир United Airlines нокаутировал сотрудника из-за отмены рейса

Пассажир United Airlines разозлился из-за отмены рейса и нокаутировал сотрудника авиакомпании. Конфликт попал на видео, которое публикует канал Fox 5.

54-летний Кристофер Стюарт Криттенден из штата Мэриленд, США, собирался вылететь из аэропорта Вашингтона 13 марта, однако его рейс отменили. При этом следующий рейс оказался переполнен, и мужчина снова не попал на самолет.

Разозленный пассажир попытался пройти в салон и ударил кулаком по лицу сотрудника, который хотел его остановить. На опубликованных кадрах видно, что от одного толчка мужчина рухнул на землю.

Пострадавшего доставили в больницу на лечение, а злоумышленника арестовали. Более того, United Airlines пожизненно запретила нарушителю летать на своих рейсах.