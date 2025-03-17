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07:23, 17 марта 2025Экономика

Разрыв в зарплатах курьеров и людей с высшим образованием оценили

SuperJob: Курьерам предлагают на 19% больше, чем людям с высшим образованием
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

В Москве курьерам предлагают зарплату на 19 процентов больше, чем людям с высшим образованием (130 и 105 тысяч рублей соответственно). Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты приводит РБК.

Отмечается, что зарплатные предложения для курьеров в марте 2025 года выросли на 41 процент по сравнению с мартом 2024 года. Также доходы сотрудников службы доставки превышают доходы лиц с высшим образованием и граждан без высшего образования на 19 и 38 процентов соответственно.

«Курьеры ни в чем не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — пояснили в SuperJob.

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