Развеян миф о здоровом образе жизни

European Journal of Epidemiology: Физическая активность не продлевает жизнь

Физическая активность традиционно рассматривается как способ продлить жизнь, но масштабное исследование финских ученых показало, что влияние упражнений на продолжительность жизни не столь однозначно. Работа специалистов основана на данных 22 750 близнецов, чья физическая активность отслеживалась в течение 15 лет. Результаты опубликованы в European Journal of Epidemiology.

Исследование выявило четыре группы испытуемых: малоподвижные, умеренно активные, активные и очень активные. Максимальную пользу для долголетия — снижение риска смертности на 7 процентов — показали участники, которые придерживались умеренных физических нагрузок по сравнению с малоподвижной группой. Однако дальнейшее увеличение активности не приносило дополнительного эффекта.

Авторы работы отмечают, что в краткосрочной перспективе повышенная активность действительно снижает риск смертности, но в долгосрочном периоде те, кто вел очень активный образ жизни, не имели значимого преимущества перед малоподвижными участниками.

Исследователи также проверили, влияет ли соблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (150-300 минут умеренной или 75-150 минут интенсивной активности в неделю) на снижение смертности и генетический риск заболеваний. Оказалось, что даже следование этим нормам не дает гарантии увеличения продолжительности жизни. Дополнительно ученые изучили биологическое старение, анализируя эпигенетические часы по образцам крови у 1153 близнецов. Выяснилось, что ускорение старения наблюдалось как у людей с низкой активностью, так и у тех, кто тренировался слишком интенсивно.

Авторы исследования подчеркивают, что результаты не отменяют пользы физической активности, но указывают на важность умеренности. Влияние упражнений на здоровье сложнее, чем считалось ранее, и должно оцениваться с учетом индивидуальных факторов, включая генетику, образ жизни и другие сопутствующие привычки.