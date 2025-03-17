Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:07, 17 марта 2025Наука и техника

Развеян миф о здоровом образе жизни

European Journal of Epidemiology: Физическая активность не продлевает жизнь
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Fitsum Admasu / Unsplash

Физическая активность традиционно рассматривается как способ продлить жизнь, но масштабное исследование финских ученых показало, что влияние упражнений на продолжительность жизни не столь однозначно. Работа специалистов основана на данных 22 750 близнецов, чья физическая активность отслеживалась в течение 15 лет. Результаты опубликованы в European Journal of Epidemiology.

Исследование выявило четыре группы испытуемых: малоподвижные, умеренно активные, активные и очень активные. Максимальную пользу для долголетия — снижение риска смертности на 7 процентов — показали участники, которые придерживались умеренных физических нагрузок по сравнению с малоподвижной группой. Однако дальнейшее увеличение активности не приносило дополнительного эффекта.

Авторы работы отмечают, что в краткосрочной перспективе повышенная активность действительно снижает риск смертности, но в долгосрочном периоде те, кто вел очень активный образ жизни, не имели значимого преимущества перед малоподвижными участниками.

Исследователи также проверили, влияет ли соблюдение рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (150-300 минут умеренной или 75-150 минут интенсивной активности в неделю) на снижение смертности и генетический риск заболеваний. Оказалось, что даже следование этим нормам не дает гарантии увеличения продолжительности жизни. Дополнительно ученые изучили биологическое старение, анализируя эпигенетические часы по образцам крови у 1153 близнецов. Выяснилось, что ускорение старения наблюдалось как у людей с низкой активностью, так и у тех, кто тренировался слишком интенсивно.

Авторы исследования подчеркивают, что результаты не отменяют пользы физической активности, но указывают на важность умеренности. Влияние упражнений на здоровье сложнее, чем считалось ранее, и должно оцениваться с учетом индивидуальных факторов, включая генетику, образ жизни и другие сопутствующие привычки.

    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России высказались о будущем статусе Украины

    Уиткофф рассказал о контактах США со странами Европы

    Симоньян описала свое изумление от гимна Украины

    Мессенджеру Telegram предрекли миллионные штрафы

    Сроки обнародования документов по делу принца Гарри раскрыли

    Женщина не испытала ни одного оргазма за семь лет и пробудила либидо с помощью фетиша

    Мобилизованный в ВСУ покончил с собой в учебной части

    Дату начала действия запрета ЕС на доступ к SWIFT российских банков раскрыли

    Студентка продала девственность знаменитому актеру за 175 миллионов рублей

    Развеян миф о здоровом образе жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше