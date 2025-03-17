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16:12, 17 марта 2025Силовые структуры

Развращавший падчерицу с пяти лет россиянин отправился в колонию

В Вологде развращавший падчерицу с пяти лет мужчина получил 14 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вологодский городской суд приговорил 45-летнего местного жителя, развращавшего падчерицу с пяти лет, к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 УК РФ (Иные действия сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, соединенные с угрозой убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельность, связанной с работой с детьми на срок семь лет, с ограничением свободы на два года. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

Как установил суд, в период с 2014 по 2020 осужденный развращал дочь своей сожительницы.

Ранее сообщалось, что в городе Боброве Воронежской области два брата систематически насиловали младшую сестру и попали под суд.

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