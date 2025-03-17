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03:28, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о мошеннической схеме с пересчетом квартплаты

МВД: Мошенники под видом сотрудников УК предлагают пересчитать квартплату
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Мошенники начали представляться сотрудниками управляющей компании (УК), они звонят россиянам и предлагают пересчитать квартплату. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Согласно мошеннической схеме, злоумышленник звонит жертве, представляется сотрудником УК и, под предлогом пересчета квартплаты, выманивает персональные данные. Отмечается, что главной целью аферистов являются пенсионеры.

«Не верьте — это мошенничество», — предупредили в МВД.

Ранее МВД России предупредило пользователей о мошеннических рассылках фишинговых ссылок в которых злоумышленники используют громкие заголовки, связанные с окончанием спецоперации (СВО). В МВД отметили, что в таких рассылках утверждается, что СВО завершится в 2025 году.

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