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16:12, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Россиян призвали избегать одного слова в разговоре с неизвестными по телефону

МВД призвало россиян избегать слова «да» в разговоре с неизвестным собеседником
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ekateryna Zubal / Shutterstock / Fotodom

Россиянам посоветовали не говорить «да» в разговоре по видеосвязи с неизвестными собеседниками, так как ими могут оказаться мошенники. Об этом предупредило МВД в разговоре с ТАСС.

Ведомство призвало избегать этого слова при общении с незнакомыми людьми, потому что, как считают в МВД, мошенники могут записать, как человек говорит «да» и снять его на видео, чтобы впоследствии использовать это для кражи денег в банке.

При этом в Центре биометрических технологий (ЦБТ) не подтвердили сведения о том, что мошенники могут украсть деньги с помощью записи голоса. «Голос не используется в качестве единственного фактора защиты ни в одном из биометрических сервисов», — уточнили представители ЦБТ. Они добавили, что в сервисах, где используется биометрия, применяются технологии, позволяющие распознаваться мошенников.

Ранее россиянам назвали пять уловок злоумышленников, предлагающих быстро обогатиться. Отмечалось, что только мошенники обещают высокий доход без риска потерять вложения.

Вот это да!
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