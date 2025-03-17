Россиян призвали избегать одного слова в разговоре с неизвестными по телефону

Россиянам посоветовали не говорить «да» в разговоре по видеосвязи с неизвестными собеседниками, так как ими могут оказаться мошенники. Об этом предупредило МВД в разговоре с ТАСС.
Ведомство призвало избегать этого слова при общении с незнакомыми людьми, потому что, как считают в МВД, мошенники могут записать, как человек говорит «да» и снять его на видео, чтобы впоследствии использовать это для кражи денег в банке.
При этом в Центре биометрических технологий (ЦБТ) не подтвердили сведения о том, что мошенники могут украсть деньги с помощью записи голоса. «Голос не используется в качестве единственного фактора защиты ни в одном из биометрических сервисов», — уточнили представители ЦБТ. Они добавили, что в сервисах, где используется биометрия, применяются технологии, позволяющие распознаваться мошенников.
Ранее россиянам назвали пять уловок злоумышленников, предлагающих быстро обогатиться. Отмечалось, что только мошенники обещают высокий доход без риска потерять вложения.