Россиянам перечислили пять предлагающих быстрое обогащение уловок мошенников

МВД: Только мошенники обещают высокий доход без риска потерять деньги

Специалисты МВД России перечислили пять уловок, которые используют мошенники, обещающие россиянам быстрое обогащение. Они опубликованы в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В первую очередь мошенники стараются создать иллюзию эксклюзивности и утверждают, что их методы быстрого заработка доступны «только избранным». Однако в МВД подчеркнули: если бы такие методы действительно существовали, ими пользовались бы крупные инвесторы.

Также злоумышленники обещают высокий доход без риска потерять деньги, хотя в действительности инвестиции всегда связаны с риском. «Если вам гарантируют прибыль — это мошенничество. Легальные инвестиционные инструменты (акции, облигации, фонды) не предусматривают фиксированного заработка», — объяснили в МВД.

Кроме того, мошенники давят на собеседников, чтобы те быстрее вложились в проект, используют поддельные графики и отчеты о заработке, а также представляют ненастоящих финансовых экспертов и подделывают отзывы. «Проверьте, есть ли у спикера лицензия инвестиционного советника и ищите реальные отзывы на сторонних сайтах», — посоветовали в ведомстве.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана россиян с платежом за квартиру. Они стали предлагать потенциальным жертвам пересчитать квартплату.