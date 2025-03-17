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05:43, 17 марта 2025Экономика

Россиянам назвали лучший момент для закрытия коротких вкладов

Аналитик Зварич: Короткие вклады нужно закрывать не раньше второго квартала
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Закрывать короткие вклады нужно не раньше второго квартала. Об этом рассказал главный аналитик Банки.Ру Богдан Зварич в беседе с агентством «Прайм».

Зварич подчеркнул, что сохранение фокуса на краткосрочных вкладах — обоснованное. По словам специалиста, лучше сохранять деньги на краткосрочных вкладах, а после переходить на долгосрочные, несмотря на небольшое ухудшение условий по депозитам.

Уточняется, что переход на долгосрочные депозиты позволит фиксировать более выгодные условия на более длительный период. Между тем, в случае снижения ключевой ставки Центробанком и последующего уменьшения ставок по вкладам со стороны банков, доходность краткосрочных вкладов может снизиться — это сделает их менее привлекательными для инвесторов.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал, что сейчас лучшее время для открытия банковского вклада. «Потому что ключевая ставка на беспрецедентно высоком уровне — 21 процент», — пояснил он.

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