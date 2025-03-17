Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:33, 17 марта 2025Ценности

Россиянам предложили часы по цене апартаментов в Москва-Сити

Россиянам предложили купить на CDEK.Shopping часы BREGUET за 69 миллионов рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Ben Gabbe / Getty Images for THR

Россиянам предложили купить часы по цене апартаментов в Москва-Сити. Об этом «Ленте.ру» рассказали в сервисе CDEK.Shopping.

В ассортименте платформы появились часы из платины люксового бренда BREGUET, ремешок которых выполнен из кожи аллигатора. Цена часов — 69 миллионов рублей, при этом таможенная пошлина составит еще восемь с половиной миллионов.

Материалы по теме:
К падению готова. Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
К падению готова.Москве предрекли снижение цен на квартиры. Когда в столице начнется распродажа жилья?
2 февраля 2022
Прожиточный минимум Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Прожиточный минимумКакие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
17 марта 2021

Известно, что в жилом комплексе «Башня Федерация», который расположен в деловом центре Москва-Сити, продаются однокомнатные апартаменты площадью 81 квадратный метр стоимостью 61 миллион рублей.

В январе сообщалось, что семья россиян отдохнет на Мальдивах по цене квартиры в центре Москвы.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия продвигается в Сумской области. Что происходит на границе и какая часть территории Курской области еще занята ВСУ?

    В российском городе матери двоих детей-инвалидов продали трещащую по швам квартиру

    Путин присвоил звание генерал-майора Герою России

    Названа причина массовых вымираний на Земле

    Домогаров отказался переступать порог театра Моссовета после увольнения

    Уборщица оттаскала российского школьника после одной фразы и попала на видео

    Раскрыто воздействие звуковой пушки на человека

    Назван неожиданный продукт для защиты клеток от старения

    В России заметно снизилось потребление ключевого стройматериала

    Донателла Версаче раскрыла женщинам способ выбрать подходящую одежду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше