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19:11, 10 января 2025Путешествия

Семья россиян отдохнет на Мальдивах по цене квартиры в центре Москвы

АТОР: Семья россиян купила тур на Мальдивы за 59 миллионов рублей
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Большая семья россиян отдохнет на Мальдивах летом 2025 года за 59 миллионов рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что самый дорогой в 2024 году тур продала компания «Русский Экспресс». Семья из 16 человек, включая родственников и нянь, проведет в пятизвездочном отеле Jumeirah Maldives с виллами разных категорий 21 ночь. При этом перелет туристы бронировали самостоятельно.

Поездка на любимый курорт богачей обошлась россиянам по цене квартиры в центре Москвы. Например, по данным сервиса ЦИАН, двухкомнатное жилье в Пресненском районе столицы можно купить за 56,6 миллиона рублей.

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На втором месте по дороговизне оказался комбинированный тур на Мальдивы и в Эмираты для семьи из четырех человек на 44 дня. Его стоимость составила 35 миллионов рублей. Третье место занял тур на Мальдивы с яхтой и VIP-услугами для семьи из шести человек за 31 миллион рублей.

Ранее россияне купили тур в Таиланд на Новый год за 5,6 миллиона рублей. В такую сумму им обошлись девять ночей в пятизвездочном отеле Anantara Phuket Villas на Пхукете с завтраками.

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