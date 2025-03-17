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10:05, 17 марта 2025Россия

Россиянин на спор присел две тысячи раз и оказался в больнице

Во Владивостоке мужчина на спор присел две тысячи раз и попал в больницу
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Во Владивостоке Приморского края мужчина на спор присел две тысячи раз и оказался в больнице. Об этом сообщила городская клиническая больница в Telegram-канале.

Там рассказали, что после двух тысяч приседаний мужчина почувствовал себя плохо. Ноги пациента начали увеличиваться в размере и отекли, у него также прекратилось мочеиспускание, после чего россиянин обратился к врачам.

«Результаты анализов оказались шокирующими. Уровень креатинина и мочевины оказался значительно выше нормы, что указывало на серьезные проблемы с почками. Кроме того, анализы показали высокие показатели уремии — состояния, при котором в крови накапливаются продукты обмена веществ, что может привести к необратимым последствиям», — говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в отделение нефрологии. Врачи выяснили, что его почки работали на 50 процентов. Медики назначили пациенту лечение, в результате которого почти вылечили его от почечной недостаточности. Для полного восстановления почек россиянина ему потребуется от трех месяцев до года.

Ранее в Севастополе 41-летний мужчина прострелил себе гениталии после спора с другом. Пострадавшего госпитализировали. После операции мужчина самостоятельно покинул больницу, не дождавшись разрешения врачей.

ЖЗЛ
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