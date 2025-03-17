Россиянка описала поездку в Армению фразой «больше всего удивили люди»

Российская путешественница побывала в столице Армении Ереване и рассказала о поразивших ее во время поездки вещах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что больше всего в этой стране ее удивили люди. «Когда я только прилетела, все местные казались мне слишком добрыми, и я ждала от них какой-то подвох. Но чем больше я общалась, тем больше понимала, что у них просто развита культура гостеприимства, и к нам, россиянам, относятся с теплотой, так как считают нас своими родственниками», — такими фразами она описала жителей Армении.

Россиянка также оценила современный аэропорт и удобство передвижения по городу. По ее словам, в Армении работает российское приложение такси, и услуги можно оплатить картой. «"Комфорт" приезжает по цене нашего "эконома", стоимость поездок очень демократичная — из аэропорта до центра я доехала всего лишь за 600-700 рублей», — порадовалась путешественница.

Блогерша назвала Ереван красивым и благоустроенным городом, в котором наряду с советскими постройками есть много современных зданий. Ее удивила популярность европейской кухни в ресторанах, так как она ожидала, что везде будет исключительно национальная еда. «Я успела попробовать всего пару местных блюд, но могу сказать, что порции в заведениях довольно большие и сытные», — отметила она.

По мнению россиянки, минус Армении — неаккуратная манера вождения. «Сами армяне объясняют это тем, что такой вот у них стиль. Я считаю, что это не оправдание, но у них свои правила и законы, как турист могу лишь поделиться мнением — за рулем будет непривычно и опасно», — заключила автор.

Ранее другая российская тревел-блогерша описала поездку в Армению фразой «пытается развести на деньги каждый второй». Кроме того, она заметила, что жизнь в бывшей республике СССР стала дороже.

