Россиянка осталась без жилья после разговора с мошенниками

Жительница Иркутской области продала квартиру за 2 млн рублей из-за мошенников

В городе Свирске Иркутской области женщина осталась без квартиры после разговора с мошенниками. Об этом пишет Telegram-канал «Вас обманывают».

75-летней россиянке пришло сообщение о смене пароля от акаунта на «Госуслугах». Она позвонила по указанному в нем номеру. Собеседник, представившийся специалистом по защите персональных данных, перенаправил ее к своему коллеге. Женщине перезвонили по видеосвязи и сообщили, что мошенники смогли получить доступ к ее личному кабинету, из-за чего банковским счетам теперь грозит блокировка.

Пенсионерку также убедили, что ее квартиру собираются продать неизвестные с помощью поддельной доверенности. Собеседники предложили продать недвижимость самостоятельно и перевести средства на «безопасный счет», чтобы помешать сделке. Собственница согласилась. После того как полученные с продажи два миллиона рублей были переведены на счет, мошенники перестали выходить на связь.

Потерпевшая обратилась в полицию. Против аферистов было возбуждено уголовное дело, полиция работает над установлением их личностей.

Ранее в МВД предупредили о новой мошеннической схеме. Аферисты начали притворяться сотрудниками управляющей компании и звонить россиянам с предложением пересчитать квартплату.