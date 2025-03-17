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18:31, 17 марта 2025Ценности

Россиянка рассказала об уходе за кожей кабана Луи маслом за 5000 рублей

Блогерша Мадинская рассказала об уходе за кожей кабана Луи маслом за 5000 рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Юльчик VLOG»

Блогерша Юлия Мадинская рассказала о роскошном уходе за домашним кабаном Луи. Интервью с ней публикует «Золотое яблоко».

Россиянка регулярно делится роликами о жизни с необычным питомцем в соцсетях, набирая при этом миллионы просмотров. По словам ифлюэнсера, у кабана существует целая бьюти-рутина. Например, после каждой прогулки хозяйка моет ему копыта, а купается животное раз в две недели с шампунем-кондиционером марки Ecolatier для кошек и собак.

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В то же время зимой к уходу добавилось увлажнение, поскольку из-за отопительного сезона у питомца начала сохнуть и шелушиться кожа. По этой причине в рутине у Луи появилось кокосовое масло Ligne St. Barth стоимостью около 5000 рублей. «Вообще-то оно мое, но для него мне ничего не жалко. Иногда забавы ради могу побрызгать его своим мистом для тела Kamali Sultan», — отметила блогерша и добавила, что регулярно расчесывает животное.

Кроме того, кабану чистят зубы специальной щеткой и пастой для животных. Мадинская также делает ему обрезку копыт раз в пару месяцев. «Молодой человек сажает его к себе на колени, фиксирует, а я подрезаю копыта специальными кусачками. Потом иногда прохожусь пилочкой. Такой вот маникюр получается!» — подытожила она.

В феврале сообщалось, что тигрица и кабан упали в один колодец и стали друзьями.

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