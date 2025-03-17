Россиянка рассказала об уходе за кожей кабана Луи маслом за 5000 рублей

Блогерша Мадинская рассказала об уходе за кожей кабана Луи маслом за 5000 рублей

Блогерша Юлия Мадинская рассказала о роскошном уходе за домашним кабаном Луи. Интервью с ней публикует «Золотое яблоко».

Россиянка регулярно делится роликами о жизни с необычным питомцем в соцсетях, набирая при этом миллионы просмотров. По словам ифлюэнсера, у кабана существует целая бьюти-рутина. Например, после каждой прогулки хозяйка моет ему копыта, а купается животное раз в две недели с шампунем-кондиционером марки Ecolatier для кошек и собак.

В то же время зимой к уходу добавилось увлажнение, поскольку из-за отопительного сезона у питомца начала сохнуть и шелушиться кожа. По этой причине в рутине у Луи появилось кокосовое масло Ligne St. Barth стоимостью около 5000 рублей. «Вообще-то оно мое, но для него мне ничего не жалко. Иногда забавы ради могу побрызгать его своим мистом для тела Kamali Sultan», — отметила блогерша и добавила, что регулярно расчесывает животное.

Кроме того, кабану чистят зубы специальной щеткой и пастой для животных. Мадинская также делает ему обрезку копыт раз в пару месяцев. «Молодой человек сажает его к себе на колени, фиксирует, а я подрезаю копыта специальными кусачками. Потом иногда прохожусь пилочкой. Такой вот маникюр получается!» — подытожила она.

В феврале сообщалось, что тигрица и кабан упали в один колодец и стали друзьями.