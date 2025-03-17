Российская пенсионерка решила заработать на ставках и была обманута аферистами

В Барнауле аферисты обманули пенсионерку на 1,5 млн рублей на ставках на футбол

В Барнауле 65-летняя пенсионерка решила заработать на ставках на футбол и была обманута мошенниками на 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, женщина отправила 1,5 миллиона рублей неким капперам, которые убедили ее в том, что они профессионально занимаются ставками на спорт, а когда ей срочно потребовались деньги на лечение внука, то поняла, что средства ей уже не вернут.

Потерпевшая обратилась в полицию. Там она рассказала, что в октябре 2024 года она связалась с капперами, убедившими ее посылать деньги для ставок им на карту. По ее словам, сначала она переводила свободные деньги, потом сбережения, а спустя некоторое время взяла кредиты у знакомых и микрофинансовых организаций. В феврале 2025 года у нее заболел внук и потребовались деньги, а когда пенсионерка обратилась к администраторам, чтобы вывести средства, оказалось, что она все проиграла.

Ранее сообщалось, что жительница Воронежа заложила квартиру и отдала почти два миллиона рублей мошенникам.