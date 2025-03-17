Минобороны России отчиталось об ударе по центру подготовки специалистов БПЛА

Российские войска ударили по центру подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Поражение также было нанесено военным объектам аэродромной инфраструктуры, скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников. Для атаки использовали оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракеты и артиллерию.

Помимо того, системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две управляемые авиабомбы JDAM, которые произведены в США, а также 177 беспилотников.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» заявил, что Вооруженные силы (ВС) России после взятия под контроль Пятихаток зачищают три населенных пункта Малые Щербаки, Щербаки и Степовое.