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13:24, 17 марта 2025Силовые структуры

Российского подростка осудили на два года за угон каршерингового автомобиля

В Москве суд приговорил к двум годам подростка, угнавшего каршерингую машину
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к двум годам подростка, угнавшего каршерингую машину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он признан виновным по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), причинившее особо крупный ущерб») УК РФ.

По данным ведомства, 11 августа 2024 года 16-летний юноша на улице Адмирала Лазарева незаконно проник в машину Nissan Qashqai и завел автомобиль, который принадлежал коммерческой организации. С ним в салоне находились еще четверо несовершеннолетних товарища. У подростка отсутствовало водительское удостоверение, но он поехал по улицам города.

На улице Южнобутовской он попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в результате которого один из его пассажиров получил травмы, несовместимые с жизнью. Автомобиль восстановлению не подлежит. Осужденный свою вину признал полностью.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили почти на 6,5 года за угон полицейского авто.

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