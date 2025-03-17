В Эстонии самокатчик превысил скорость и получил тюремный срок

В Эстонии суд приговорил водителя электросамоката к двум месяцам лишения свободы за превышение скорости. Об этом пишет телерадиокомпания ERR.

Инцидент произошел в городе Наве. В 2023 году полиция остановила 48-летнего мужчину, который ехал на самокате со скоростью 55 километров в час при максимально разрешенной скорости 25 километров в час. У нарушителя также не было водительских прав.

При первом рассмотрении дела суд встал на сторону самокатчика, заявив, что электросамокат не является мотоциклом и не требует водительских прав. Однако Государственный суд Эстонии выступил за пересмотр решения, после чего суд низшей инстанции обратил внимание на неоднократные нарушения правил дорожного движения мужчиной при управлении авто и мотоциклом.

Обвиняемого признали виновным и приговорили к двум месяцам лишения свободы. Окружной суд отклонил апелляцию защиты, приговор вступил в силу.

Ранее Следственный комитет России предложил ввести права для водителей самокатов.