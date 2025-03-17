Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:38, 17 марта 2025Экономика

Шансы на возвращение в Россию американского бизнеса оценили

Титов: Американский бизнес сказал, что вернется в Россию
Кирилл Луцюк
Борис Титов

Борис Титов. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российским бизнесменам выгоднее сотрудничать с Востоком, поэтому совершать обратный разворот на Запад они не станут. Об этом заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Его процитировало ТАСС.

Он также напомнил, что РФ осталась открытой для делового сотрудничества, в связи с чем Титов надеется на развитие связей с американцами. По его словам, в США он встречался с местными предпринимателями.

«Они сказали, что вернутся», — заявил Титов.

По его словам, деловые связи с государствами Западной Европы тоже могли бы восстановиться в будущем. Но сейчас это не представляется возможным.

Проведенный ранее опрос показал, что шведского мебельного бренда IKEA ждут больше 42 процентов россиян. Кроме того, почти 40 процентов надеются, что в Россию вернется Samsung, а больше 30 процентов в таком же ключе высказались о бренде спортивной одежды Adidas.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он угрожал убить». Ученый напал на коллег на базе в Антарктиде. Они изолированы от мира и не могут покинуть станцию

    Убийцу брата и сестры признали виновным через 35 лет после преступления

    В Британии назвали условие для признания миром победы Путина

    Путин обнялся с Рахмоном

    В СВР раскрыли меры Запада по сокрытию распространения нацистской идеологии на Украине

    Предсказано замедление роста мировой экономики

    Понаровская осудила Пугачеву за пафос и напыщенность

    Россиянина приговорили к 16 годам за повторное изнасилование несовершеннолетней

    Фигурантов дела о перестрелке с полицией в российском регионе осудили

    Летевших на мальчишник пьяных пассажиров сняли с рейса под аплодисменты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше