Шансы на возвращение в Россию американского бизнеса оценили

Титов: Американский бизнес сказал, что вернется в Россию

Российским бизнесменам выгоднее сотрудничать с Востоком, поэтому совершать обратный разворот на Запад они не станут. Об этом заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. Его процитировало ТАСС.

Он также напомнил, что РФ осталась открытой для делового сотрудничества, в связи с чем Титов надеется на развитие связей с американцами. По его словам, в США он встречался с местными предпринимателями.

«Они сказали, что вернутся», — заявил Титов.

По его словам, деловые связи с государствами Западной Европы тоже могли бы восстановиться в будущем. Но сейчас это не представляется возможным.

Проведенный ранее опрос показал, что шведского мебельного бренда IKEA ждут больше 42 процентов россиян. Кроме того, почти 40 процентов надеются, что в Россию вернется Samsung, а больше 30 процентов в таком же ключе высказались о бренде спортивной одежды Adidas.