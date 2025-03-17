СК возбудил уголовное после приведшей к летальному исходу ребенка травмы

В Хабаровске следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка

В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту получения ребенком несовместимых с жизнью травм. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления следственного комитета России (СКР) Дарья Артеменко.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По данным следствия, 17 марта в подъезде дома на улице Подгаева на лестничной площадке была обнаружена 8-летняя девочка. По предварительной информации, она попала в узкое место между пролетами и получила травмы, несовместимые с жизнью. Ранее ее замечали за катанием на перилах.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначали необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после приведшей к летальному исходу россиянки пластической операции.