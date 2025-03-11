СК возбудил дело после приведшей к летальному исходу россиянки пластической операции

В Петербурге СК возбудил дело после смерти пациентки из-за пластической операции

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после приведшей к летальному исходу россиянки пластической операции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Правоохранители назначили комплекс необходимых экспертиз.

По данным ведомства, 4 марта пострадавшей была проведена операция в многопрофильной клинике, расположенной на Выборгском шоссе. В послеоперационном периоде жалоб на самочувствие женщина не высказывала. Однако ночью 5 марта медперсонал обнаружил ее в тяжелом состоянии. Пациентку транспортировали в другое медицинское учреждение, где ей проводились реанимационные мероприятия, но она не выжила.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд отправил в СИЗО на два месяца лжехирурга, которая делала нелегальные операции на дому и в медицинском центре.