Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:50, 11 марта 2025Силовые структуры

СК возбудил дело после приведшей к летальному исходу россиянки пластической операции

В Петербурге СК возбудил дело после смерти пациентки из-за пластической операции
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после приведшей к летальному исходу россиянки пластической операции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Правоохранители назначили комплекс необходимых экспертиз.

По данным ведомства, 4 марта пострадавшей была проведена операция в многопрофильной клинике, расположенной на Выборгском шоссе. В послеоперационном периоде жалоб на самочувствие женщина не высказывала. Однако ночью 5 марта медперсонал обнаружил ее в тяжелом состоянии. Пациентку транспортировали в другое медицинское учреждение, где ей проводились реанимационные мероприятия, но она не выжила.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд отправил в СИЗО на два месяца лжехирурга, которая делала нелегальные операции на дому и в медицинском центре.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев сообщил о цели атаки дронов ВСУ на Подмосковье

    Россия передала ОБСЕ список погибших с 2022 года журналистов

    На Украине предложили ввести льготы для участников Евромайдана

    Число жертв атаки дронов ВСУ по Подмосковью выросло

    Трамп пообещал поддержать Маска покупкой Tesla

    Родители жениха 19-летней дочери Волочковой отказались прийти на свадьбу сына

    «АвтоВАЗ» назвал сроки запуска производства минивэна

    Опубликовано доказательство прорыва российских штурмовиков в Суджу

    Нелепые джинсы с одной штаниной за 39 тысяч рублей высмеяли в сети

    Части россиян рассказали о возможности не платить за ЖКУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше