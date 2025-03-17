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11:46, 17 марта 2025Мир

США решили возобновить строительство стены на границе с Мексикой

Министр Ноэм: США возобновляют строительство стены на границе с Мексикой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aimee Melo / Reuters

США возобновляют строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм на своей странице в социальной сети X.

«Я здесь, в Аризоне, и прямо здесь вы можете увидеть, где заканчивается пограничная стена. С сегодняшнего дня мы начинаем строительство новых 7 миль, и мы продолжим делать Америку снова безопасной», — сказала Ноэм в видеоролике, на котором она была одета в бейсболку и куртку Пограничного патруля США.

Газета The New York Post пишет, что количество незаконных пересечений границы сократилось на 95 процентов с вступления президента США Дональда Трампа в должность.

В первый день президентства Трамп успел подписать указ об отмене 78 решений экс-президента Джо Байдена. Среди прочего он объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе США для завершения строительства стены с Мексикой.

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