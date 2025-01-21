«Им придется сравнять счет». Трамп требует от союзников по НАТО больше тратить на Украину

Трамп: США потратили на Украину больше средств по сравнению с союзниками по НАТО

Новый президент США Дональд Трамп выразил недовольство несоразмерными затратами Вашингтона на помощь Украине по сравнению с союзниками по НАТО. Во время выступления в Овальном кабинете он отметил, что Вашингтон вложили в поддержку Киева на 200 миллиардов долларов больше, чем страны-члены альянса.

По его словам, альянс должен увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП.

Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан, а мы потратили на Украину на 200 миллиардов долларов больше, чем НАТО Дональд Трамп Президент США

Американский лидер подчеркнул, что Североатлантический альянс обязан взять на себя большую долю финансовой нагрузки, чтобы компенсировать этот дисбаланс.

В Европе призвали заменить США в военной помощи Украине

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выступил с заявлением, что европейские страны должны взять на себя ведущую роль в военной поддержке Украины в связи с возвращением Трампа на пост президента США. Он подчеркнул необходимость усиления помощи, чтобы создать для президента Украины Владимира Зеленского максимально выгодные условия для переговоров с Россией. Стармер также отметил, что в странах Европы существует общий консенсус по наращиванию помощи Киеву.

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

По данным венгерского премьера Виктора Орбана, на поддержку Украины США и Европа суммарно уже выделили около 310 миллиардов евро, что могло бы стать колоссальным ресурсом для решения внутренних европейских проблем. «На эти деньги можно было сотворить чудеса», — считает он.

Трамп намерен встретиться с Путиным и покончить с украинским конфликтом

Трамп, в свою очередь, прокомментировал предвыборное обещание прекратить конфликт на Украине за сутки после вступления в должность. «Мы постараемся покончить с этим так быстро, как возможно», — подчеркнул он.

При этом он подчеркнул, что конфликт между Россией и Украиной не должен был начаться изначально. По его словам, этого бы не произошло, если бы он был президентом США.

Глава Белого дома также обратил внимание, что намеревается как можно быстрее провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Хотя точная дата и место встречи не уточняются, он подчеркнул, что работа в этом направлении уже началась.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах сможет остановить конфликт на Украине за 24 часа. Однако затем он признал, что это сложнее, чем он думал.

В первый день президентства Трамп успел подписать десятки документов

В первый день президентства Трамп успел подписать указ об отмене 78 решений своего предшественника Джо Байдена. Среди ключевых мер — выход из Парижского соглашения по климату, ужесточение иммиграционной политики, устранение кризиса стоимости жизни и отмена новых нормативных актов на федеральном уровне. Кроме того, он объявил режим чрезвычайной ситуации на южной границе США для завершения строительства стены с Мексикой.

Политик также принял меры по пересмотру программ международной помощи: согласно его указу, на 90 дней приостановлена финансовая поддержка зарубежных государств. Трамп объяснил, что будет осуществлена проверка, соответствует ли предоставление помощи внешнеполитическим приоритетам новой администрации США.

Трамп подчеркнул, что его политика направлена на прекращение практики, при которой другие страны получают выгоду за счет Америки. «На США пытаются нажиться все. Но этому больше не бывать», — высказался он. Президент уточнил, что его главная цель — обеспечение безопасности и процветания Америки.