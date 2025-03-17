Стало известно о пуске дронов-камикадзе в сторону Киевской области

Десятки БПЛА-камикадзе направились в сторону Киевской области

Десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)-камикадзе были запущены в сторону Киевской области. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

«Десятки российских БПЛА-камикадзе в эти минуты курсом на Киевскую область», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Курской и Орловской областями. Атака осуществлялась 16 марта с 18:20 до 19:00 по московскому времени, дежурные средства ПВО уничтожили 27 БПЛА над территорией Курской области и 2 БПЛА над территорией Орловской области.