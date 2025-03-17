Пленный Валеченко: Наемники ВСУ отстреливают отступающих украинских бойцов

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают отступать украинским солдатам в приграничных районах Курской области. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Назар Валеченко, передает ТАСС.

«Иностранцы, британец, слышал, что назад смысла идти нет, потому что они будут отстреливать нас. Мы сдавались, потому что смысла нет — часть ребят уже не отвечали, понятно, что их уже нет. Назад идти не вариант, там наемники отстреливают наших», — сообщил украинский военнопленный.

По словам Валеченко, в российском плену он получил еду и помощь. Пленный солдат ВСУ также рассказал, что заплатил 5 тысяч долларов, чтобы остаться в тылу. Однако после уничтожения завода, который он охранял, мужчина был отправлен на фронт сначала в Сумскую, а потом в Курскую область.

Ранее стало известно, что соединения ВСУ перед отправлением в Курскую область проходили курс по правилам поведения в плену. Он проводился в 242-м учебном центре ВСУ в Черниговской области.