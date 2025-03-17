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20:02, 17 марта 2025Мир

Трамп пригрозил Ирану за атаки со стороны хуситов

Трамп: Иран понесет ответственность за последующие атаки со стороны хуситов
Семен Александров (редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Иран понесет ответственность за последующие атаки со стороны хуситов. Так Тегерану пригрозил президент США Дональд Трамп в посте в соцсети Truth Social.

«С этой минуты каждый выстрел, произведенный хуситами, будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана, и он будет нести ответственность и пострадает от последствий», — предупредил политик.

По его словам, Тегеран представляет себя невинной жертвой неуправляемых террористов, но на самом деле диктует им каждое действие.

Ранее президент США приказал вооруженным силам страны начать боевые действия против хуситов, которые, по заявлениям Вашингтона, получают военную и финансовую поддержку Тегерана.

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