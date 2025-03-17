Трамп пригрозил Ирану за атаки со стороны хуситов

Трамп: Иран понесет ответственность за последующие атаки со стороны хуситов

Иран понесет ответственность за последующие атаки со стороны хуситов. Так Тегерану пригрозил президент США Дональд Трамп в посте в соцсети Truth Social.

«С этой минуты каждый выстрел, произведенный хуситами, будет рассматриваться как выстрел, произведенный оружием и руководством Ирана, и он будет нести ответственность и пострадает от последствий», — предупредил политик.

По его словам, Тегеран представляет себя невинной жертвой неуправляемых террористов, но на самом деле диктует им каждое действие.

Ранее президент США приказал вооруженным силам страны начать боевые действия против хуситов, которые, по заявлениям Вашингтона, получают военную и финансовую поддержку Тегерана.