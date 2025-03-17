Трамп отправил в тюрьмы Сальвадора сотни членов банд

Администрация Трампа депортировала сотни членов банд из США в Сальвадор

Администрация президента США Дональда Трампа депортировала сотни предполагаемых членов латиноамериканских банд из страны в Сальвадор, где их переведут в тюрьму строгого режима. Преимущественную их часть составили венесуэльцы, сообщает CNN.

«Я могу сказать вам вот что: это были плохие люди. Это была плохая группа, как я говорю, hombres ("мужики" в переводе с испанского — прим. «Ленты».ру)», — заявил Трамп журналистам 16 марта.

Отмечается, что решение о депортации было принято в обход судебного запрета. Для ускорения высылки предполагаемых преступников из страны администрация президента применила полномочия военного времени.

16 марта суд округа Колумбия выступил с требованием прекратить высылать мигрантов из страны самолетами по закону 1798 года, по которому предусмотрена немедленная высылка иностранцев во время войны или вторжения.