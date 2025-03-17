Туристка оказалась в ловушке во время пожара на лодке и сгорела заживо

Sky News: Британка сгорела заживо во время пожара на лодке в Таиланде

В Таиланде британская туристка сгорела заживо во время пожара на лодке в открытом море. Об этом сообщает издание Sky News.

Несчастный случай произошел 16 марта недалеко от острова Ко Тао. 26-летняя Александра Кларк находилась на судне вместе с 12 другими туристами и гидом, они планировали погрузиться под воду. Незадолго до случившегося девушка зашла в туалет, а в это самое время гид стал заправлять сжатым воздухом баллоны. Один из последних оказался неисправен и взорвался.

Огонь быстро распространился по всей лодке, из-за чего Кларк оказалась в ловушке в уборной. Остальные дайверы не заметили ее отсутствия из-за суматохи. Обгоревшую британку обнаружили лишь спустя время. Все другие туристы благополучно выбрались.

Ранее туриста из Швеции затянуло под винты лодки после того, как он прыгнул за борт во время шторма в Таиланде.