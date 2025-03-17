Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:09, 17 марта 2025Из жизни

Убийцу брата и сестры признали виновным через 35 лет после преступления

WAGA-TV: В США убийцу брата и сестры из Джорджии признали виновным через 35 лет
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Fox5

В США мужчину, который расправился с братом и сестрой 35 лет назад, признали виновным. Об этом сообщает WAGA-TV.

43-летнюю Памелу Самптер и 46-летнего Джона Самптера из города Стоун-Маунтин, штат Джорджия, обнаружили в их квартире 15 июля 1990 года. Мужчине врачи помочь уже не могли, а женщина находилась в тяжелом состоянии. Она рассказала, что на них набросился вооруженный ножом неизвестный, которого брат сам пригласил в гости. Преступник изнасиловал пострадавшую после нападения. Женщина прожила только две недели из-за тяжести ран, но успела подробно описать своего убийцу.

Однако до начала 2024 года преступление раскрыть не могли. В феврале образец ДНК преступника загрузили в базу данных. Он совпал с образцом человека, который изнасиловал женщину в Детройте в 1992-м. Тогда она отказалась писать на него заявление, так как нападавший был ее возлюбленным. Злоумышленником оказался Кеннет Перри, которому сейчас 56 лет.

Материалы по теме:
«Худший кошмар женщины» Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
«Худший кошмар женщины»Примерный муж и любящий отец оказался маньяком и 16 лет насиловал жертв. Как его искали 40 лет?
2 февраля 2023
«Страшный упырь» Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
«Страшный упырь»Схвачен главный босс коза ностра. Кто он и правда ли легендарной группировке мафиози пришел конец?
30 января 2023

В январе ему предъявили обвинения. 10 марта суд присяжных признал Перри виновным. Окончательный приговор преступнику вынесут 18 марта.

Ранее сообщалось, что в США арестовали преступника, который расправился с женщиной и ее сыном в 1979 году. Злоумышленника удалось задержать благодаря ДНК-тесту.

    Обсудить
    Последние новости

    Российский генерал назвал число остающихся под контролем ВСУ сел в Курской области

    Иран пригрозил США сокрушительным ответом

    Названо число эвакуированных из-под Суджи россиян

    Мирный житель подорвался на украинской мине в российском регионе

    В Раде назвали главу МИД Украины врагом страны из-за заявления о НАТО

    Жители российского города вышли на массовый пикет с требованием «остановить бойню»

    Путин разрешил компании из США купить российские акции

    Военный рассказал об обстреле мирных жителей в Дзержинске со стороны ВСУ

    Испания отказалась помочь российским оппозиционерам

    Россиянка осталась без жилья после разговора с мошенниками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше