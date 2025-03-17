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20:43, 17 марта 2025Мир

В Белом доме заявили о готовности Трампа задействовать рычаги давления на Россию

Белый дом: Трамп готов задействовать рычаги давления на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп готов задействовать рычаги давления на Москву, если предстоящий разговор с российским лидером Владимиром Путиным не оправдает ожиданий. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт, сообщает РИА Новости.

«Трамп готов задействовать рычаги давления на Россию, если предстоящий разговор с Путиным по Украине не оправдает ожиданий», — сказала она.

Левитт уточнила, что речь идет о вопросах, которые касаются установления мира на Украине. По ее словам, Вашингтон будет использовать санкции против Москвы.

Ранее в Белом доме заявили о приближении к миру на Украине. В американской администрации отметили, что стороны конфликта как никогда близки к урегулированию и находятся «в десяти ярдах» от этой цели.

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