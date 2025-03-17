Белый дом заверил в приближении к миру на Украине

Белый дом: Стороны как никогда близки к достижению мира на Украине

Стороны как никогда близки к достижению мира на Украине, они «в десяти ярдах» от этой цели. Об этом заявили в Белом доме, комментируя предстоящий разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

«Мы никогда не были так близки к сделке о мире, как сейчас. И президент, как вы знаете, решительно настроен достичь этой цели», — заверила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Трамп рассказал, что 18 марта он проведет новый разговор с российским коллегой. Он добавил, что в ходе переговоров намерен «посмотреть, возможно ли положить конец этой войне».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Трамп и Путин обсудят урегулирование конфликта на Украине в ходе телефонного разговора. Он подчеркнул, что потребовалось несколько дней, чтобы согласовать разговор двух глав государств.