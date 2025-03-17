В Европе оценили роль газа в формировании цен на электроэнергию

ACER: Природный газ определяет цену электроэнергии в ЕС на фоне отказа от угля

Природный газ продолжает определять рыночную стоимость электроэнергии в странах Евросоюза (ЕС) на фоне стратегии местных властей по отказу от ископаемых видов, включая уголь. О ключевой роли топлива для региона сообщает портал Euractiv со ссылкой на европейское Агентство по взаимодействию регуляторов в области энергетики (ACER).

Несмотря на общее снижение потребления газа в регионе, ископаемое топливо в настоящее время в значительной степени определяет цены на электроэнергию в Европе, утверждают эксперты. Это происходит из-за отказа стран ЕС от угля для выработки электроэнергии. Подобное обстоятельство привело к снижению конкуренции среди традиционных источников и ограничению способности местных электростанций «переключаться между углем и газом».

Подобное обстоятельство, поясняют аналитики, создает проблемы особенно в вечерние часы, когда спрос на электроэнергию становится высоким, а возобновляемые источники обеспечивают небольшую мощность. В результате на европейском энергетическом рынке фиксируется все большее «газовое ценовое удушье». Если в 2019 году стоимость электричества от газовых турбин в регионе составляла в среднем 49 евро за мегаватт-час, то спустя пять лет оно торговалось по 104 евро.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что европейским странам в целом не грозит дефицит газа. Однако в регионе существуют опасения по поводу скорости заполнения подземных хранилищ топлива для следующей зимы. Высокая стоимость топлива, фиксирующаяся в настоящее время на рынке, предупреждают эксперты, может в итоге привести к убыткам до трех миллиардов евро.