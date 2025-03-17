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16:47, 17 марта 2025Мир

В Германии призвали начать подготовку к войне

Минздрав Баварии: Система здравоохранения Германии должна быть готова к войне
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Немецкая система здравоохранения должна быть готова к работе в условиях потенциального военного конфликта. Такое мнение выразила глава Минздрава земли Бавария Юдит Герлах, ее слова передает газета Augsburger Allgemeine.

«Военная угроза Европе со стороны России, а также возможный отказ президента США Дональда Трампа от прежнего партнерства в сфере безопасности означают огромную потребность в действиях системы здравоохранения Германии и всего гражданского общества», — заявила политик.

По мнению Герлах, ФРГ необходим всеобъемлющий «Гражданский операционный план», в котором будет учитываться функционирование здравоохранения наравне с нуждами вооруженных сил. Кроме того, она добавила, что правительство в Баварии уже обратилось к местным клиникам с запросом «предоставить информацию об их готовности к чрезвычайным ситуациям».

22 ноября 2024 года газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Бундесвер подготовил секретный план операции «Германия» на случай войны с Россией. В тексте документа отмечается, что в случае военного конфликта ФРГ станет «центром сосредоточения десятков тысяч или даже сотен тысяч военнослужащих», переброшенных на восток.

Вот это да!
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