В Госдуме ответили обвинившему Россию в гендерном скандале главе МОК

Свищев: гендерный скандал на Олимпиаде — результат ненормальной позиции Баха

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев ответил президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, который обвинил Россию в скандале с проваленными гендерными тестами на Играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Гендерный скандал на Олимпиаде стал результатом ненормальной позиции самого господина Баха. Он легализовал в спорте всевозможных извращенцев», — заявил Свищев. Он посоветовал главе МОК не перекладывать ответственность на Россию.

Ранее Бах заявил, что скандал с участием двух женщин-боксеров — Иман Хелиф и Линь Юйтин — стал результатом российской кампании по распространению фейковых новостей. По его мнению, критика в адрес спортсменок не имеет ничего общего с реальностью.

В 2023 году Международная ассоциация бокса отстранила Иман Хелиф и Линь Юйтин во время чемпионата мира из‑за несоответствия критериям допуска. Результаты гендерного теста показали, что спортсменки имеют ХY‑хромосомы и повышенный уровень тестостерона. Однако МОК допустил их к женским соревнованиям в 2024 году, что вызвало волну критики.