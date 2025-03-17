В Кремле отреагировали на выход США из группы расследования действий России на Украине

Песков: США считают, что группа по расследованию действий РФ на Украине не нужна

США считают, что группа по расследованию действий России на Украине не нужна. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на выход Вашингтона из группы, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что США постепенно сокращают ненужные для государственного управления функции.

«Значит, они считают, что это ненужная функция», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что новый разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа является важным шагом. По словам политика, телефонные переговоры задают тон движению по реанимации российско-американских отношений.

