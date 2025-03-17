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18:50, 17 марта 2025Мир

В Кремле поделились мнением о контингенте НАТО на Украине

Песков: Контингент НАТО создаст дополнительные причины конфликта на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Размещение контингента НАТО на Украине создаст больше причин конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Абсолютно опасная тенденция... Они [Европа] собираются создавать дополнительные первопричины [конфликта]. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что жизнеспособное урегулирование конфликта возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной.

12 февраля пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, это альянс последовательно приближался к российским границам.

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