В Кремле поделились мнением о контингенте НАТО на Украине

Размещение контингента НАТО на Украине создаст больше причин конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Абсолютно опасная тенденция... Они [Европа] собираются создавать дополнительные первопричины [конфликта]. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что жизнеспособное урегулирование конфликта возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной.
12 февраля пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, это альянс последовательно приближался к российским границам.