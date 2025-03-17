В Кремле поделились мнением о контингенте НАТО на Украине

Песков: Контингент НАТО создаст дополнительные причины конфликта на Украине

Размещение контингента НАТО на Украине создаст больше причин конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Абсолютно опасная тенденция... Они [Европа] собираются создавать дополнительные первопричины [конфликта]. Что из этого получится? Ничего хорошего», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что жизнеспособное урегулирование конфликта возможно только с учетом и с решением первопричинных проблем, связанных с Украиной.

12 февраля пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия никогда не представляла угрозу для НАТО, это альянс последовательно приближался к российским границам.