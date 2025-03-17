В Одесской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

В Одесской области в результате ударов беспилотников были повреждены объекты энергоинфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.
«Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в пригороде Одессы около 500 абонентов находятся без электроэнергии», — заявил чиновник.
Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.
Ранее в Полтавской области ввели аварийные отключения электричества. Сообщается, что без света оказались почти 1100 потребителей.