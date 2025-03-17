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11:06, 17 марта 2025Бывший СССР

В Одесской области сообщили о повреждении энергоинфраструктуры

Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждении энергоинфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

В Одесской области в результате ударов беспилотников были повреждены объекты энергоинфраструктуры. Об этом сообщает в Telegram глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер.

«Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в пригороде Одессы около 500 абонентов находятся без электроэнергии», — заявил чиновник.

Какие именно объекты были повреждены, не уточняется.

Ранее в Полтавской области ввели аварийные отключения электричества. Сообщается, что без света оказались почти 1100 потребителей.

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