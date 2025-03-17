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13:12, 17 марта 2025Россия

В России похоронили маршировавшего по Красной площади участника СВО

В Пермском крае похоронили участника парада Победы в Москве, он воевал на СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Пермском крае похоронили маршировавшего по Красной площади участника специальной поенной операции (СВО). Об этом сообщает сетевое издание «Новый компаньон» со ссылкой на местные власти.

Речь идет об уроженце края Александре Федосееве. Известно, что он участвовал в параде Победы в Москве и был награжден медалью Минобороны.

После срочной службы мужчина работал в МЧС России. Когда он принял решение отправиться на СВО, не сообщается.

Ранее в Оренбургской области похоронили другого участника спецоперации, который также участвовал в параде на Красной площади в Москве. До ухода на спецоперацию он работал в одном из подразделений Федеральной противопожарной службы. Мужчина был награжден орденом Мужества.

ЖЗЛ
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