В России захотели ввести военную подготовку с пятого класса после событий под Курском

Депутат Водолацкий: Военную подготовку стоит преподавать с пятого класса

В России захотели ввести военную подготовку с пятого класса. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

Парламентарий пояснил, что после событий в Курской области школьников нужно научить обезопасить себя и свою семью. В частности, он привел в пример, что на сегодняшний день мало россиян знает, как правильно оказывать первую медицинскую помощь, как сделать перевязку или наложить жгут, как скрываться от дронов.

«Поэтому нам нужно в каждой школе начиная с 5 класса, не 9-10, а с 5 класса начинать начальную военную подготовку. И тогда у нас население будет готово к любым действиям, к любым провокациям», — отметил Водолацкий.

Ранее депутат Госдумы заявлял, что России стоит готовиться к провокациям со стороны Украины после возможного заключения мира — в частности, работать над усилением границ, увеличением количества сотрудников пограничной службы и повышением на рубежах качества работы системы слежения.