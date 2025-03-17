В российском регионе в ДТП с микроавтобусом пострадали 14 человек

В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали 14 человек

В Дагестане в ДТП с участием микроавтобуса пострадали 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Авария случилась на 773-м километре автодороги Р-217.

«Произошло столкновение трех транспортных средств, в том числе микроавтобуса. По предварительным данным, пострадали 14 человек, они госпитализированы», — пояснил источник агентства.

Он также отметил, что состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще 13 находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

В этот же день стало известно, что на внешней стороне 67-го километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) в Москве столкнулись несколько машин. Столичный дептранс заявил, что на место прибыли сотрудники оперативных служб.