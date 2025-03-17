В США назвали условие вступления Европы в конфликт на Украине

Дэвис: Европа может вступить в украинский конфликт при срыве переговоров

Европа может напрямую вступить в конфликта на Украине в том случае, если мирные переговоры будут сорваны. Такое условие назвал полковник армии в отставке США Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Он отметил, что за три года дипломатических провалов Запада Украина утратила шансы на хороший для себя мир.

«Если мира не будет и в этот раз, либо Украина почти наверняка обречена на полное военное поражение, либо появятся все условия для вступления Европы в конфликт (…) Это не игрушки», — сказал Дэвис.

Полковник отметил, что прямое столкновение между Россией и Североатлантическим альянсом (НАТО) рискует выйти за пределы Украины.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии являлись ловушкой для Европы. По его мнению, цель встречи заключалась в том, чтобы заставить европейские страны перестать разжигать конфликт и приступить к обсуждению мирного урегулирования.