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17:46, 17 марта 2025Мир

В США предостерегли Макрона от отправки союзных сил на Украину

Риттер: Войска НАТО на Украине могут стать законной целью для Россия
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Luc Gnago / Reuters

Войска Североатлантического альянса на Украине могут стать законной целью для России. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.

«Союзные войска или миротворцы? Слова имеют значение», — написал он.

Таким образом эксперт прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что «союзные силы» НАТО могут прибыть на украинскую территорию без ведома России.

По его словам, силы союзников являются непосредственными участниками боевых действий, поэтому будут рассматриваться Москвой, как законные военные цели.

Ранее Риттер заявил, что переговоры Украины и США в Саудовской Аравии являлись ловушкой для Европы. Он уточнил, что цель встречи заключалась в том, чтобы заставить европейские страны перестать разжигать конфликт.

Вот это да!
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